В Пхеньяне назвали условия для возобновления контактов с США

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Власти КНДР заявили, что не намерены контактировать с новой администрацией США до тех пор, пока Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении Пхеньяна, передаёт агентство "Ренхап".

"Ренхап" ссылается на заявление первого заместителя министра иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи, которое публикует Центральное телеграфное агентство Кореи.

Согласно ему, США несколько раз пытались связаться с Пхеньяном через разные каналы.

"И ночью накануне развертывания совместных военных учений прислали сообщение, в котором они опять убедительно просили нас пойти на контакт. Но мы думаем, что нет необходимости опять реагировать на игры США", - говорится в заявлении.

Замглавы МИД КНДР отметила, что никакие корейско-американские контакты и переговоры не могут состояться, если США не откажутся от враждебной политики против Северной Кореи. "Поэтому мы и впредь будем продолжать игнорировать такие попытки США к контакту", - отметила Чвэ Сон Хи. Она подчеркнула, что для диалога Пхеньяна и Вашингтона необходима атмосфера, в которой "можно на паритетных началах сидеть за одним столом и обмениваться мнениями".

Замминистра иностранных дел Северной Кореи добавила, что Пхеньян с готовностью отреагирует на "санкции, которые так любят США".

"Мы уже уточнили, что будем противостоять США по принципу "сила на силу" и "добро за добро"", - заключила Чвэ Сон Хи.

Во вторник сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявила, что в связи с проводимыми совместными военными учения Южной Кореи и США будет поднят вопрос об упразднении Комитета по делам мирного объединения Родины, а также пригрозила отказом КНДР от военного мирного соглашения с Сеулом. Кроме того, она предостерегла администрацию президента США Джо Байдена, заявив, что ей лучше не делать того, что помешает ей "спать комфортно" в течение следующих четырех лет. Это стало первым обращением Северной Кореи к правительству Байдена с момента инаугурации президента.

Ранее Белый дом заявил, что Северная Корея до сих не отреагировала на несколько попыток по различным каналам связаться с Пхеньяном, чтобы начать диалог.