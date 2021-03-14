Сильное землетрясение произошло в Исландии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,5 зафиксирован в Исландии в 27 км к юго-западу от Рейкьявика, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 17:15 по Москве в воскресенье землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы. По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,3. Американские сейсмологи также сообщили о предшествующем подземном толчке магнитудой 4,5 примерно в 8 - 9 км южнее столицы Исландии.