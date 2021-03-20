В Исландии начал извергаться спавший шесть тысяч лет вулкан

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Исландии начал извергаться вулкан Фаградальсфьядль, спавший на протяжении шести тысяч лет, сообщает агентство Associated Press.

Вулкан находится на полуострове Рейкьянес примерно в 32 километрах от столичного Рейкьявика. Метеорологическая служба Исландии опубликовала на своей странице в фейсбуке видеозапись, на которой видны потоки лавы.

Фаградальсфьядль активизировался после серии землетрясений. В частности, 14 марта сообщалось о толчке магнитудой 5,5 в 27 километрах к юго-западу от Рейкьявика.