Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:38Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Иран заподозрил Израиль в нападении на судно в Средиземном море

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Израиль, возможно, несет ответственность за нападение на иранское грузовое судно "Shahr-e Kord", которое произошло в прошлую среду, 10 марта, в Средиземном море, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Сейед Хатибзаде.

"Учитывая географическую точку этой атаки, возможно, что этот террористический акт был совершен сионистским режимом (Израилем - ИФ)", - приводит его слова агентство "Мехр".

По его словам, Израиль пытается сеять "нестабильность" ради достижения своих интересов.

Он добавил, что Тегеран оставляет за собой право применить любые ответные меры, когда виновники в нападении на судно будут идентифицированы.

В минувшую пятницу, 12 марта, представитель компании Iranian Shipping Company Али Гасиан заявил, что судно "Shahr-e Kord", принадлежащее компании Islamic Republic Container Transportation Company, было частично повреждено в результате атаки в международных водах Средиземного моря. На судне возник небольшой пожар, который был потушен командой. Никто из членов экипажа не пострадал.

До этого газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в США и на Ближнем Востоке сообщила, что Израиль с конца 2019 года атаковал не менее десятка танкеров Ирана, доставлявших оружие или нефть в Сирию. При этом ни один из танкеров не был потоплен, но как минимум два из них после атак были вынуждены вернуться в Иран, и это привело к задержке поставок нефти. Также, по данным источников издания в США, некоторые из атак с моря позволили свести на нет попытки Ирана перебросить оружие в регионе.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху направила журналистов WSJ за комментарием к ЦАХАЛ, но военные Израиля отказались комментировать газете информацию.

Иран Израиль Средиземное море

Новости
Экономический кризис

ВВП G20 в 2020 году сократился на 3,3%

Пандемия коронавируса

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Лукашенко дал старт работе комиссии по выработке поправок к Конституции

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

Суд в США приостановил решение о внесении Xiaomi в "черный список"

Что случилось этой ночью: понедельник, 15 марта

Пандемия коронавируса

Индийские компании заявили об угрозе производству COVID-вакцин из-за США

Индийские компании заявили об угрозе производству COVID-вакцин из-за США

Минобороны Турции сообщило о ракетных ударах по Алеппо

Пандемия коронавируса

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Нидерланды приостановили использование вакцины AstraZeneca до 28 марта

Казахстанский диджей получил "Грэмми" за лучший ремикс года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');