Израиль сообщил об обстреле израильского контейнеровоза со стороны Ирана
Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Аравийском море иранская ракета задела и повредила израильский контейнеровоз, пишет The Jerusalem Post.
Судно принадлежит израильскому бизнесмену через компанию XT Management. Инцидент изучают израильские спецслужбы.
Предполагается, что судно продолжит путь, серьезность полученных повреждений определят в порту.
Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху возложил на Иран ответственность за февральскую атаку на израильское грузовое судно MV Helios Ray в Оманском заливе.