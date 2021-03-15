Главный санврач Украины заболел COVID через 13 дней после прививки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем находится на больничном.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - написал Ляшко на странице в фейсбуке в понедельник.

Он подчеркнул, что был только 13 день после прививки, когда появились симптомы.

"Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, пока он будет находиться на больничном.

Главный санврач Украины публично привился от COVID-19 вакциной CoviShield 2 марта.