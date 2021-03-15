Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.03В России 4 400 045+9 437В мире 119 875 203+360 151

Главный санврач Украины заболел COVID через 13 дней после прививки

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Замминистра здравоохранения Украины, главный государственный санврач Виктор Ляшко сообщил, что заболел COVID-19, в связи с чем находится на больничном.

"Получил положительный ПЦР на ковид. Попал в тот период, когда иммунитет от прививки еще не полностью сформирован. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением", - написал Ляшко на странице в фейсбуке в понедельник.

Он подчеркнул, что был только 13 день после прививки, когда появились симптомы.

"Но я уверен, что именно благодаря вакцинации течение болезни пройдет без осложнений и вскоре смогу вернуться к работе! Отдельно хочу отметить, что все вакцины против COVID-19 в первую очередь разработаны и протестированы на облегчение течения болезни без осложнений для здоровья", - подчеркнул он.

По словам Ляшко, пока он будет находиться на больничном.

Главный санврач Украины публично привился от COVID-19 вакциной CoviShield 2 марта.

Хроника коронавируса. Март.

17
Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна
Хроника 09 января 2020 года – 15 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Виктор Ляшко Украина Коронавирус

Новости

Германия приостановила вакцинацию препаратом AstraZeneca

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

ЕК заявила, что не ведет с РФ переговоры по закупке "Спутника V"

Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla

Илон Маск назначил себя "технокоролем" Tesla
Пандемия коронавируса

В Латвии обнаружили угандийский штамм коронавируса

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин

За "Оскар" в номинации "Лучший фильм" поборются восемь картин
Экономический кризис

ВВП G20 в 2020 году сократился на 3,3%

Пандемия коронавируса

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Глава ПАСЕ заявил об интересе ЕС к поставкам "Спутника V"

Лукашенко дал старт работе комиссии по выработке поправок к Конституции

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение

В двух районах столицы Мьянмы введено военное положение
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');