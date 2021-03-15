Украинские СМИ обнародовали новую запись разговоров якобы Суркова и Медведчука

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Украинское интернет-издание "Обозреватель" обнародовало новую запись разговора якобы депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь) и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, на которых "фигуранты" обсуждают, в частности, попытку экс-главы Службы безопасности Украины (на момент записи разговора - заместителя главы СБУ) Василия Грицака связаться с министром обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимиром Кононовым.

"В распоряжение OBOZREVATEL попала новая аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова. Аудио редакция получила от достоверных источников", - сообщает издание в понедельник.

Всего в файле представлены три эпизода. В них стороны обсуждают связи с министром обороны ДНР Кононовым, а также "создание некого Совета городов". "Кроме того, судя по записи, якобы Сурков излагал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса, говорится в сообщении.

На обнародованных записях стороны обсуждают попытку якобы Грицака связаться с Кононовым (упоминаемого в разговоре как "Царь") для того, чтобы обсудить схемы поставки "наличных" на неподконтрольные Киеву территории, в частности, в Дебальцево.

Также собеседники обсуждают создание некоего Совета городов, который был "выброшен" вероятным Медведчуком из неназванных законов.

В пресс-службе Службы безопасности Украины обнародованные записи пока никак не прокомментировали.

Ранее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в вошедший в состав России Крым и обмен пленными в Донбассе.

Тогда в пресс-центре СБУ сообщили, что "данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения".

Позднее Медведчука вызвали на допрос в СБУ, который состоялся 9 марта.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разговор Суркова и Медведчука, запись которого была обнародована в СМИ, не единичен, будут еще. "Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли и опубликовали его разговор с Суровым. Мне, например, известно, что это не последний, там будут еще. И это потихоньку становится прозрачным и ясным", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1".