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СБУ допросила Медведчука в рамках дела о госизмене

СБУ допросила Медведчука в рамках дела о госизмене
Виктор Медведчук
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины допросила народного депутата, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Виктора Медведчука в рамках расследования дела о государственной измене, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах.

"Медведчук во вторник допрошен в СБУ", - сказал собеседник агентства, добавив, что дело, в рамках которого проводилось следственное действие, касается государственной измены.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность телеканалов "112 Украина", Newsone и ZIK, которые связывают с Медведчуком.

Согласно решению, персональные специальные экономические и другие ограничительные меры будут применяться, в частности, к Тарасу Козаку и юридическим лицам "Ариадна ТВ", "Новый формат ТВ", "ТВ Выбор", "Телерадиокомпания "112 ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "Новости 24 часа", "Новые коммуникации".

Позднее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в Крым и обмен пленными в Донбассе.

Тогда в пресс-центре СБУ сообщили: "Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения".

Украина СБУ Виктор Медведчук

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