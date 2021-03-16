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Ряд западных стран выступили против президентских выборов в Сирии в этом году

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Германии Хейко Маас, Италии Луиджи Ди Майо и Великобритании Доминик Рааб в совместном заявлении выступили против предлагаемых в этом году президентских выборов в Сирии.

"Предлагаемые в этом году президентские выборы в Сирии не будут ни свободными, ни справедливыми, они не должны привести к какой-либо международной нормализации отношений с сирийским режимом. Любой политический процесс нуждается в участии всех сирийцев...", - говорится в совместном заявлении министров, распространенном госдепом.

Они отметили, что "обязуются активизировать усилия по поиску мирного решения, которое защитит права и будущее процветание всех сирийцев на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН".

Кроме того, они добавили, что предотвращение возрождения ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) остается приоритетной задачей.

"Мы не потерпим несоблюдения Сирией Конвенции по химическому оружию и полностью поддерживаем работу ОЗХО в этом направлении. Мы будем и впредь решительно призывать к общенациональному прекращению огня, беспрепятственному доступу помощи по всем возможным маршрутам к нуждающимся, (...) а также к освобождению произвольно задержанных и свободным и справедливым выборам под эгидой ООН с участием всех сирийцев, включая представителей диаспоры", - заявили министры.

В этой связи они заявили о поддержке усилий специального посланника ООН по Сирии Гейра Педерсена по выполнению всех аспектов резолюции 2254 Совбеза ООН как "единственного пути урегулирования этого конфликта".

"Крайне важно добиться четкого прогресса в направлении инклюзивного политического процесса и прекращения репрессий в отношении сирийского народа. Мы не можем допустить, чтобы эта трагедия продолжалась еще десять лет", - заключили главы внешнеполитических ведомств.

Сирия США Великобритания Германия Франция Италия

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