Выборы президента в Сирии запланировали на 26 мая

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президентские выборы в Сирии запланированы на 26 мая, передают западные СМИ со ссылкой на заявление председателя народного совета страны Хамуды Саббага.

Находящиеся за рубежом сирийцы смогут проголосовать в посольствах 20 мая.

Отмечается, что кандидаты смогут начать подавать заявки с 19 апреля.

Предыдущие выборы в Сирии состоялись в 2014 году. Тогда заявки подали 24 человека, но до участия в выборах допустили трех из них. Действующий президент Башар Асад набрал более 88% голосов. Согласно конституции, глава государства может переизбраться на еще один семилетний срок.