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КНДР пригрозила Сеулу разрывом соглашения из-за военных учений с США

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, член Политбюро Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Е Чжон заявила, что в связи с совместными военными учениями Южной Кореи и США будет поднят вопрос об упразднении Комитета по делам мирного объединения Родины, а также пригрозила отказом КНДР от военного мирного соглашения с Сеулом.

"До сих пор мы были против самих совместных военных учений, нацеленных на соотечественников (...). Мы подчеркивали это неоднократно, проявляли терпеливость и даже предоставляли все шансы. Несмотря на это, южнокорейские власти на глазах всей нации опять выбрали "март войны" (...), а не "теплый март"", - говорится в сообщении Ким Е Чжон, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи.

Она отметила, что военные учения и диалог не совместимы.

"Нам придется ставить вопрос упразднения Комитета по делам мирного объединения Родины - организации по диалогу с Югом, у которой больше нет повода для существования в нынешней обстановке...", - заявила сестра северокорейского лидера.

Она добавила, что КНДР также рассматривает вопрос по расформированию управления по международному туризму горы Кымган.

"Мы будем следить за отношением и поведением Южной Кореи в будущем, и если оно станет более провокационным, мы могли бы принять чрезвычайные меры, такие как смелый отказ от межкорейского военного соглашения", - подчеркнула Ким Е Чжон.

Кроме того, она предостерегла администрацию президента США Джо Байдена, заявив, что ей лучше не делать того, что помешает ей "спать комфортно" в течение следующих четырех лет.

Это первое обращение Северной Кореи к правительству Байдена с момента инаугурации президента. Заявление было сделано в преддверии запланированных на этой неделе поездок в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. КНДР, как ожидается, будет одной из важных тем обсуждений Блинкена и Остина в Сеуле.

Ранее Белый дом заявил, что Северная Корея до сих не отреагировала на несколько попыток по различным каналам связаться с Пхеньяном, чтобы начать диалог.

Южная Корея и США начали свои весенние совместные военные учения в начале прошлой недели с участием "минимального уровня войск", учитывая ситуацию с коронавирусом. Учения продлятся до четверга.

Север давно требовал прекращения совместных военных учений между союзниками, осуждая их как репетицию вторжения.

В соответствии с межкорейским военным соглашением, подписанным 19 сентября 2018 года, обе Кореи договорились сформировать совместный военный консультативный орган для обсуждения и контроля за осуществлением комплекса мер по снижению напряженности.

Межкорейские отношения остаются в тупике с тех пор, как саммит между США и Северной Кореей в начале 2019 года сорвался без соглашения о денуклеаризации КНДР. Впоследствии отношения между Севером и Югом только ухудшались. В июне 2020 года власти КНДР объявили о прекращении контактов с Сеулом по всем существующим каналам связи. Позднее стало известно о подрыве офиса по межкорейским связям в технопарке Кэсон недалеко от демилитаризованной зоны. Власти КНДР подтвердили, что здание было разрушено по их решению.

КНДР Южная Корея США Ким Е Чжон

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