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Южная Корея и США заключили, что связанные с КНДР вопросы являются приоритетом для их альянса

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Главы внешнеполитических и оборонных ведомств США Энтони Блинкен и Ллойд Остин, а также Южной Кореи Чон Ый Ен и Со Ук в ходе встречи в формате "2+2" подчеркнули, что решение вопросов, связанных с ядерной и баллистической ракетной программами КНДР являются приоритетом для альянса двух стран.

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"Министры подчеркнули, что северокорейская ядерная и баллистическая ракетная проблематика является приоритетной для альянса, и подтвердили общую приверженность решению этих вопросов", - говорится в их совместном заявлении по итогам встречи.

Они отметили, что все вопросы в отношении Северной Кореи должны решаться в рамках полностью скоординированной стратегии между Республикой Корея и США.

Для достижения этой цели Сеул и Вашингтон договорились продолжать "консультации на высоком уровне".

США также подтвердили свою готовность оказывать поддержку обороне Южной Кореи "с использованием всего спектра американских возможностей" против "всех общих угроз" посредством "совместных тренировок и учений".

Обе стороны также подтвердили важность сотрудничества с Японией. Они обязались "продолжать развивать взаимовыгодное, перспективное сотрудничество для содействия миру, безопасности и процветанию в регионе".

США Южная Корея КНДР Сеул Вашингтон Энтони Блинкен Ллойд Остин Чон Ый Ен Со Ук

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