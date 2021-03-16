Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 120,2 млн человек

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро вторника составило 120 217 175, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 660 456, выздоровели более 96 млн человек.

В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 438 222 инфицированных COVID-19, зафиксировано 535 628 летальных исходов, излечились более 21 млн человек.

На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 519 609 заболевших, из них умерли 279 286 человек, вылечились более 10 млн.

Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 409 831, число скончавшихся - 158 856, поправились более 11 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 342,8. В США на 1 млн жителей скончались 1 649 человек, Бразилии - 1 309, Индии - 114.