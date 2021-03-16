В ДНР можно будет вести агитацию на предстоящих выборах в Госдуму

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму в сентябре этого года смогут вести агитацию на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Очевидно, что так как мы хотим полноценно участвовать в выборах в Государственную Думу, то и предвыборные процессы должны проходить, как в России. Конечно, ни о каких препятствиях или согласованиях речи идти не может", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном во вторник на его официальном сайте.

В нем также говорится, что на сегодняшний день гражданство России в упрощенном порядке получили 224 тысячи жителей ДНР.