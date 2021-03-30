Россиянам из ДНР и ЛНР предложат голосовать на думских выборах в Ростове

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области либо дистанционно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Москве.

"Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в конституцию.

Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно.

"На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы", а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал", - сказал источник "Интерфакса".

В марте лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в регионе получили больше 224 000 человек, и они избирать депутатов Госдумы. Он предложил кандидатам в депутаты вести агитацию в ДНР.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал мнение, что было бы правильным дать жителям Донбасса, получившим российское гражданство, возможность проголосовать на думских выборах.

22 марта обновленная партия "Справедливая Россия - за правду!" объявила, что открыла в ДНР партийный центр.