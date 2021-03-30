Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:12Заразились
на 29.03В России 4 528 543+8 711В мире 127 587 110+401 945

Россиянам из ДНР и ЛНР предложат голосовать на думских выборах в Ростове

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области либо дистанционно, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в Москве.

"Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в конституцию.

Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно.

"На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале "Госуслуги", данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС "Выборы", а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал", - сказал источник "Интерфакса".

В марте лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российское гражданство в регионе получили больше 224 000 человек, и они избирать депутатов Госдумы. Он предложил кандидатам в депутаты вести агитацию в ДНР.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников высказал мнение, что было бы правильным дать жителям Донбасса, получившим российское гражданство, возможность проголосовать на думских выборах.

22 марта обновленная партия "Справедливая Россия - за правду!" объявила, что открыла в ДНР партийный центр.

Донбасс ЛНР ДНР Ростовская область Госдума

Новости по теме

Новости

В правительстве отрицают возможность подорожания молока из-за экосбора

Песков заявил, что Навальный несет ответственность за свои деяния по закону

Песков заявил, что Навальный несет ответственность за свои деяния по закону

Путин после завершения прививочного цикла возобновит международные контакты

Что случилось этой ночью: вторник, 30 марта

Уголовное дело возбудили по факту обрушения квартир в Зеленодольске

Мужчина погиб после обрушения квартир в жилом доме в Зеленодольске

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Взрыв газа произошел в жилой девятиэтажке в Зеленодольске

Разыскиваемый в Таджикистане мужчина напал на сотрудника консульства в Москве

Что произошло за день: понедельник, 29 марта

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек

В Думу внесен законопроект об обязательной регистрации собак и кошек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');