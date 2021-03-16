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Власти КНР потребовали от Alibaba сократить портфель медиаактивов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Правительство Китая требует от крупнейшей в стране интернет-компании Alibaba Group Holding Ltd. избавиться от ее медиаактивов, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Обсуждение этого вопроса ведется с начала текущего года на фоне растущей обеспокоенности властей влиянием компании на общественное мнение в стране.

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Китайские регуляторы, проверявшие активы Alibaba, были удивлены тем, насколько обширными являются интересы компании в медиабизнесе, и потребовали от нее представить план по существенному сокращению активов в этой сфере, говорят источники.

Alibaba, основанная Джеком Ма, за многие годы создала внушительный портфель активов в сфере медиа, в который входят печатные издания, цифровые СМИ, а также социальные сети. В частности, компания владеет долей в Weibo, китайском аналоге Twitter, а также, например, газетой South China Morning Post, выходящей в Гонконге на английском языке.

Согласно оценкам WSJ, совокупная стоимость принадлежащих Alibaba долей в публичных компаниях составляет более $8 млрд. В частности, ее доля в Weibo Corp. оценивается в 3,5 млрд, а доля в видеоплатформе Bilibili Inc. - в $2,6 млрд.

Ранее WSJ сообщала со ссылкой на свои источники, что китайский антимонопольный регулятор может обложить Alibaba рекордным штрафом, а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции.

Alibaba Китай Джек Ма

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