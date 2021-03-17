СМИ сообщили об удалении браузера Alibaba из магазинов приложений в Китае

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Браузер UC Browser, принадлежащий Alibaba Group Holding Ltd, удален из нескольких магазинов приложений в Китае. Магазины приложений для ОС Android, включая версии, используемые Huawei и Xiaomi, заблокировали возможность скачивания браузера и удалили его, сообщает CNBC со ссылкой на пользователей смартфонов Huawei и Xiaomi.

Владелец смартфона Samsung в Китае сообщил, что браузер все еще доступен в магазине приложений бренда, отмечает CNBC. Также UC Browser был доступен в App Store.

Первой о ситуации сообщила Financial Times. Газета отметила, что браузер удалили из приложений после выхода телепередачи на государственном канале CCTV, в которой UC Browser обвинили в манипулировании поисковой выдачей. Там было сказано, что поисковик на запрос о крупных и известных государственных больницах выдавал ссылки на маленькие частные клиники, что могло ввести пользователей в заблуждение.

Представитель UC Browser сказал CNBC, что компания обратила внимание на проблемы, освещенные в передаче, и приняла меры для их проверки и урегулирования.

15 марта председатель КНР Си Цзиньпин сказал, что проверка властями крупных технологических компаний только начинается и что некоторые из них, как выяснилось, отклоняются от стандартов.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники ранее сообщила, что в Китае могут наложить на Alibaba рекордный штраф, а также потребовать от компании продажи активов, не имеющих отношения к ее основным операциям в сфере онлайн-коммерции.

В ноябре 2020 года власти КНР отменили IPO контролируемой Alibaba Ant Group, крупнейшей в Китае компании сферы финансовых технологий после того, как основатель компании Джек Ма выступил на финансовом форуме в Шанхае, где критически высказался о действиях китайских регуляторов.