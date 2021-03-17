Семеро погибли при стрельбе в трех массажных салонах штата Джорджия

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате стрельбы в трех массажных салонах американского штата Джорджия, сообщает Associated Press.

Три человека погибли и еще двое получили ранения в массажном салоне в округе Чероки поздно вечером во вторник.

Вскоре после этого в результате перестрелки в двух массажных салонах Атланты, расположенных через дорогу друг от друга, погибли четверо.

Полиция не уточнила связано ли происшествие в Атланте со случившимся в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты.

Власти разыскивают подозреваемого, которого видели за рулем темного внедорожника, подъехавшего к бизнес-центру округа Чероки.

Причины произошедшего выясняются.