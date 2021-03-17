Семеро погибли при стрельбе в трех массажных салонах штата Джорджия
Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Семь человек погибли в результате стрельбы в трех массажных салонах американского штата Джорджия, сообщает Associated Press.
Три человека погибли и еще двое получили ранения в массажном салоне в округе Чероки поздно вечером во вторник.
Вскоре после этого в результате перестрелки в двух массажных салонах Атланты, расположенных через дорогу друг от друга, погибли четверо.
Полиция не уточнила связано ли происшествие в Атланте со случившимся в округе Чероки, который находится примерно в 50 километрах от Атланты.
Власти разыскивают подозреваемого, которого видели за рулем темного внедорожника, подъехавшего к бизнес-центру округа Чероки.
Причины произошедшего выясняются.