Подозреваемый в стрельбе в трех массажных салонах в Джорджии задержан

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Число погибших в результате стрельбы в трех массажных салонах американского штата Джорджия увеличилось до восьми, нападавший задержан, сообщает Associated Press.

Ранее во вторник вечером пять человек получили ранения в массажном салоне в Акворте примерно в 50 км к северу от Атланты, сообщил представитель офиса шерифа округа Чероки капитан Джей Бейкер.

Он уточнил, что двое раненых скончались на месте. Еще трое были доставлены в больницу, где двоих из них не удалось спасти.

Представитель полиции сообщил, что подозреваемый в нападении 21-летний мужчина задержан в округе Крисп примерно в 240 км к югу от Атланты.

Бейкер уточнил, что задержанный также подозревается в стрельбе в двух массажных салонах в Атланте, где погибли четыре человека.