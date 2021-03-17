В Сеуле всех иностранных работников обязали сдать COVID-тест

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Администрация столицы Южной Кореи Сеула распорядилась, чтобы все иностранные работники сдали тест на коронавирус COVID-19, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

Это распоряжение касается всей этой категории иностранцев, независимо от их визового статуса, а также их нанимателей. В случае отсутствия результатов теста до конца марта нарушителям грозит штраф в размере до $1 760.

По данным AP, на конец 2020 года в Сеуле находились примерно 240 тыс. зарегистрированных иностранцев, однако власти не уточнили, сколько из них подпадает под требование сдать анализы.

Агентство напоминает, что до этого аналогичное решение было принято в провинции Кёнгидоо, где власти разрешают теперь брать на работу иностранцев лишь при наличии отрицательного теста на COVID-19. Ранее вспышки коронавируса были зафиксированы среди низкоквалифицированных иностранных рабочих, трудящихся на фабриках в этой провинции: всего выявили 149 случаев болезни среди 160 тыс. рабочих.

Однако критики таких мер властей указывают, что необходимо требовать широкомасштабного тестирования, взяв за основу критерий не национальности, а условий труда.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Южной Корее выявили свыше 96,9 тыс. случаев COVID-19, более 1,6 тыс. инфицированных скончались, а 88 814 человек выздоровели.