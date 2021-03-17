Купленная за $35 на дворовой распродаже чаша ушла с молотка за $721,8 тыс.

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Купленная за $35 на дворовой распродаже в Коннектикуте китайская чаша 15 века в среду ушла с молотка за $721,8 тысяч, сообщил аукционный дом Sotheby's.

Это превысило ожидания Sotheby's, который оценивал стоимость чаши в $300-500 тыс. Имена продавца и покупателя не раскрываются.

Сине-белая чаша в форме цветка лотоса была создана в период правления императора Юнлэ династии Мин. На ней узор с мотивами лотоса, пионов, хризантем и цветов граната. Как она попала на дворовую распродажу, остается загадкой.

В мире сохранилось только шесть похожих чаш, сообщает CNN. Некоторые из них выставлены в Музее императорского дворца в Тайбэе, а также в Британском музее и музее Виктории и Альберта в Лондоне.