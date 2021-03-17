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Киев предложил "гуманитарное разминирование" в Донбассе перед Пасхой

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предложил начать процесс "гуманитарного разминирования" в Донбассе перед Пасхой, сообщает украинская делегация в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по итогам очередных переговоров в среду.

"Алексей Резников предложил накануне Пасхальных праздников совместно осуществить два шага: начать процесс "гуманитарного разминирования", а именно: разминирование участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжения и т.д.), на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ; разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое". Ждем соответствующих решений российской делегации", - следует из сообщения украинской делегации в фейсбуке.

Следующее заседание ТКГ запланировано на 31 марта.

Россия Украина Алексей Резников Донбасс

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