Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:36Заразились
на 12.03В России 4 370 617+9 794В мире 118 571 474+539 556

Глава генштаба ВСУ обсудил с представителем НАТО ситуацию в Донбассе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Главнокомандующий генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 12 марта провел телефонный разговор с председателем военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Стюартом Пичем, во время которого обсуждались текущая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ проинформировал главного маршала авиации Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"В ходе телефонного разговора генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за поддержку НАТО нашего государства и отметил, что диалог Вооруженных сил Украины и НАТО сохраняет положительную динамику....Кроме того, собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта этого года в Брюсселе", - подытожили в Генштабе ВСУ.

НАТО Украина

Новости

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн

Семья погибшего Джорджа Флойда получит компенсацию в размере $27 млн
Пандемия коронавируса

Бразилия закупит вакцину "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID

Власти Италии примут новые меры из-за напряженной ситуации с COVID
Пандемия коронавируса

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

ВОЗ внесла вакцину Johnson & Johnson в список для экстренного применения

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Пекин решил наложить на Alibaba рекордный штраф

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку на фоне политического кризиса

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков

Конкуренты начали вытеснять Tesla с важнейших рынков
Пандемия коронавируса

В список побочных эффектов от вакцины AstraZeneca добавят анафилаксию

Президент Армении Саркисян госпитализирован

Президент Армении Саркисян госпитализирован

ЕС продлил индивидуальные санкции против РФ из-за ситуации на Украине

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');