Глава генштаба ВСУ обсудил с представителем НАТО ситуацию в Донбассе

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Главнокомандующий генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак 12 марта провел телефонный разговор с председателем военного комитета НАТО, главным маршалом авиации Стюартом Пичем, во время которого обсуждались текущая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и дальнейшее развитие военного сотрудничества между Украиной и НАТО, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Главком ВСУ проинформировал главного маршала авиации Пича о текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Особое внимание во время разговора стороны уделили дальнейшему развитию военного сотрудничества между Украиной и НАТО.

"В ходе телефонного разговора генерал-полковник Руслан Хомчак поблагодарил за поддержку НАТО нашего государства и отметил, что диалог Вооруженных сил Украины и НАТО сохраняет положительную динамику....Кроме того, собеседники договорились координировать дальнейшие совместные усилия по углублению сотрудничества между НАТО и Украиной в рамках Программы расширенных возможностей НАТО, в том числе и во время очередного заседания Военного комитета НАТО с Украиной во второй половине марта этого года в Брюсселе", - подытожили в Генштабе ВСУ.