Великобритания предупредила о "значительном сокращении" поставок вакцин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) предупредила о "значительном сокращении еженедельных поставок" вакцин против коронавируса в следующем месяце в письме местным организациям здравоохранения, сообщает BBC News.

В письме говорится, что "в течение следующего периода жизненно важно", чтобы организации здравоохранения сосредоточились на вакцинации тех групп людей, которые наиболее уязвимы к коронавирусу.

Во время брифинга по коронавирусу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что NHS регулярно рассылает "технические письма", которые объясняют "взлеты и падения" поставок. Несмотря на это Хэнкок добавил, что Великобритания "опережает график" вакцинации и подтвердил свое обязательство обеспечить все взрослое население Великобритании первой дозой вакцины против коронавируса к концу июля. Он посоветовал службам вакцинации работать с местными властями, добровольными общинами и религиозными организациями и "создать резервные списки" людей, имеющих право на вакцинацию, а также ориентироваться на районы с более низким уровнем охвата.

Ранее стало известно, что почти половина взрослых британцев получили свою первую дозу коронавирусной вакцины - более 25 миллионов человек. Около 1,7 миллиона человек также получили вторую дозу.