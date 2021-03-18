Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:01Заразились
на 17.03В России 4 418 436+8 998В мире 120 697 035+478 975

Великобритания предупредила о "значительном сокращении" поставок вакцин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS) предупредила о "значительном сокращении еженедельных поставок" вакцин против коронавируса в следующем месяце в письме местным организациям здравоохранения, сообщает BBC News.

В письме говорится, что "в течение следующего периода жизненно важно", чтобы организации здравоохранения сосредоточились на вакцинации тех групп людей, которые наиболее уязвимы к коронавирусу.

Во время брифинга по коронавирусу министр здравоохранения Мэтт Хэнкок сказал, что NHS регулярно рассылает "технические письма", которые объясняют "взлеты и падения" поставок. Несмотря на это Хэнкок добавил, что Великобритания "опережает график" вакцинации и подтвердил свое обязательство обеспечить все взрослое население Великобритании первой дозой вакцины против коронавируса к концу июля. Он посоветовал службам вакцинации работать с местными властями, добровольными общинами и религиозными организациями и "создать резервные списки" людей, имеющих право на вакцинацию, а также ориентироваться на районы с более низким уровнем охвата.

Ранее стало известно, что почти половина взрослых британцев получили свою первую дозу коронавирусной вакцины - более 25 миллионов человек. Около 1,7 миллиона человек также получили вторую дозу.

Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Великобритания COVID-19 Коронавирус Мэтт Хэнкок

Новости

Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Пандемия коронавируса

Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС

Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС

Умер отрицавший COVID-19 президент Танзании

Пандемия коронавируса

Европейский регулятор вынесет рекомендации по вакцине AstraZeneca

Европейский регулятор вынесет рекомендации по вакцине AstraZeneca

Белый дом обещал в ближайшие недели ответить на "дестабилизирующие действия" РФ

Белый дом обещал в ближайшие недели ответить на "дестабилизирующие действия" РФ

Купленная за $35 на дворовой распродаже чаша ушла с молотка за $721,8 тыс.

Купленная за $35 на дворовой распродаже чаша ушла с молотка за $721,8 тыс.

Что произошло за день: среда, 17 марта

Посла РФ в США пригласили в Москву для консультаций

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Эксперт ЕК заявил, что "Спутник V" может вноситься в паспорте прививок

Запрет США на экспорт оружия в РФ вступит в силу в четверг, 18 марта

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');