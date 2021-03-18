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На Украине произошел всплеск числа инфицированных COVID-19

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - По состоянию на утро четверга на Украине зафиксировано 15 053 новых случая заболевания COVID-19 за сутки, что значительно больше показателей за прошлые дни, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 17 марта сообщалось о 11 833 новых случаях коронавируса, 16 марта - 9 642 случаях, 15 марта - о 6 792 новых случаях.

По словам министра, в числе заболевших за прошедшие сутки 744 ребенка и 425 медработников. Также за прошедшие сутки было госпитализировано 4 376 человек, 267 заболевших погибли, 6 514 человек выздоровели, написал Степанов в фейсбуке в четверг утром.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии на Украине превысило 1,5 млн человек, умерли 29 253 заболевших, выздоровели 1 244 190 человек.

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