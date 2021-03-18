Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:22Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

В Киеве с 20 марта введут "суровый" карантин

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Из-за стремительного распространения коронавируса в столице городская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение с 20 марта ввести суровые карантинные ограничения, сообщил мэр Виталий Кличко во время брифинга в четверг.

"С 00:00 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, Киев вводит суровые карантинные ограничения, потому что нужно спасать здоровье и жизнь людей", - сказал мэр.

По его словам, карантин в Киеве ориентировочно продлится три недели. "Будет запрещена работа заведений культуры, будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы. Работа торгово-развлекательных центров, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, и магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии", - подчеркнул Кличко.

В миреНа Украине произошел всплеск числа инфицированных COVID-19Читать подробнее

Он отметил, что под запрет подпадает также проведение религиозных богослужений, если не обеспечена площадь помещения не менее 10 квадратных метров на одного человека.

Кроме того, столичный мэр подчеркнул, что будет запрещено проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других), а также - присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

"Последнее касается также и сегодняшнего большого футбольного матча, который состоится в Киеве", - сообщил Кличко.

Он отметил, что заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос. Парикмахерские и салоны красоты будут принимать клиентов только по предварительной записи. "Как и фитнес и спортивные залы - но без групповых занятий", - подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что столичные детские сады продолжат работать, а школы после каникул вернутся к учебе - но дистанционно.

"Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу, частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы, кроме предприятий критической инфраструктуры", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что общественный транспорт в столице будет работать в обычном режиме со строгим соблюдением масочного режима. "С заполненностью мест для сидения на 50%", - заявил мэр.

По его словам, ограничения в Киеве вводятся на три недели - до 9 апреля включительно.

Хроника коронавируса. Март.

19
Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия16 марта. В Берлине 16 марта вновь открылись музеи.15 марта. Изображения жителей Нью-Йорка, погибших в результате пандемии COVID-19, проецируются на Бруклинский мост в годовщину начала локдауна.12 &#8203;марта. Румыния приостановила использование одной из партий вакцины AstraZeneca. Ранее власти Дании, Норвегии, Таиланда и Болгарии приостановили кампанию вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca из-за образования тромбов у нескольких датских пациентов после прививки.11 &#8203;марта. Музыкант Самуэль Паломино на альте исполнил Моцарта во время мини-концерта для пациентов с COVID-19 в больнице Исабель Зендаль в Мадриде.10 &#8203;марта. Акция протеста врачей с требованием улучшения условия труда прошла в Барселоне.10 марта. Йоркширский музей, закрытый во время третьего национального локдауна в Англии, оцифровывает свои экспонаты.9 марта. Граффити на улицах Мумбаи.5 марта. В Парагвае медики провели акцию протеста из-за нехватки ресурсов для борьбы с COVID-19.4 марта. На арене для корриды в испанском Арнедо началась вакцинация пожилых людей от COVID-19 препаратом Pfizer.3 марта. В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса. 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
Медицинские работники проводят вакцинацию китайским препаратом Sinovac жителей Кавальканте, Бразилия
Хроника 09 января 2020 года – 18 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Киев Виталий Кличко Украина Коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Ученые в США выяснили, почему новые штаммы коронавируса более заразны

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Что случилось этой ночью: четверг, 18 марта

Южная Корея и США сочли вопрос КНДР приоритетным для их альянса

Пандемия коронавируса

Во Франции и Италии растет заболеваемость COVID-19

Пользователи Reddit инвестировали более $350 тыс. в сохранение горилл

Пользователи Reddit инвестировали более $350 тыс. в сохранение горилл

Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта

Посол РФ в США вылетит в Москву для консультаций 20 марта
Пандемия коронавируса

Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС

Канцлер Австрии выступил за скорейший допуск "Спутник V" на рынок ЕС

Умер отрицавший COVID-19 президент Танзании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');