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Пашинян подал в суд за клевету на лидера оппозиционной партии

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в суд иск против руководителя оппозиционной партии "Еркир Цирани" Заруи Постанджян.

Как сообщает на сайте судебной информации Datalex, Пашинян требует опровержения содержащих клевету заявлений и выплаты компенсации в размере 2 млн драмов ($3800).

На пресс-конференции в феврале 2021 года Постанджян заявила, что Пашинян "еще с 2008 года мечтал сдать территории Карабаха Азербайджану". "Для этого он, являясь еже журналистом, писал о подобных сценариях, а для совершения сделки получил деньги", - сказала она.

Армения Никол Пашинян Заруи Постанджян

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