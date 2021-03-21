Внепарламентская оппозиция Армении продолжит добиваться отставки Пашиняна

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Совет оппозиционного "Движения спасение родины" объявил, что продолжит добиваться отставки премьера Армении Никола Пашиняна, формирования временного правительства и проведения досрочных выборов в парламент.

"Сегодня состоялось заседание совета "Движения спасения родины". Обсудив сложившуюся политическую ситуацию, совет подтвердил, что продолжить деятельность в том же формате с повесткой ранее высказанных позиции и целей", - сообщает пресс-служба движения.

Ранее Пашинян заявил о проведении досрочных парламентских выборов 20 июня. Внепарламентская оппозиция считает невозможным проведение выборов, которые организуются действующими властями, заявляя о необходимости формирования временного правительства.

В минувшую пятницу координатор оппозиционного "Движения спасения родины" Ишхан Сагателян на пресс-конференции в Ереване заявил, что сомневается в проведении досрочных выборов в парламент. Он отметил, что для проведения внеочередных выборов премьер-министр должен подать в отставку, а парламент должен дважды не выбрать премьера.

"Только после всех этих процессов президент республики может назначить выборы. (...) Мы сомневаемся, что выборы состоятся", - констатировал Сагателян.

Ранее партии "Процветающая Армения" и "Отечество", являющиеся участниками "Движения спасения родины", заявили, что примут участие в выборах 20 июня.