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Morgan Stanley позволит клиентам инвестировать в биткойн

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Банк Morgan Stanley, первый из крупнейших банков США, открывает доступ к трем биткойн-фондам, сообщает CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

Инвестировать в фонды смогут только клиенты, которые держат под управлением Morgan Stanley по меньшей мере $2 млн. Инвестиционные компании должны будут иметь не менее $5 млн в банке, чтобы получить такую возможность.

Даже аккредитованные в США инвесторы, имеющие брокерские счета и достаточно средств, смогут вложить в биткойн лишь 2,5% своих активов, отметили источники CNBC.

Два фонда, доступ к которым будет доступен клиентам Morgan Stanley, принадлежат компании Galaxy Digital, основанной инвестором Майком Новограцом. Третьим фондом совместно владеют управляющая активами FS Investments и биткойн-компания NYDIG.

Фонды Galaxy Bitcoin Fund LP и FS NYDIG Select Fund имеют порог входа в $25 000, Galaxy Institutional Bitcoin Fund LP - $5 млн.

По словам источников, клиенты Morgan Stanley смогут начать инвестировать в биткойн уже в апреле после того, как финансовые консультанты банка пройдут необходимое обучение.

Инвестиционные подразделения других крупных американских банков - Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase & Co. и Bank of America - пока не позволяют своим консультантам предлагать клиентам прямые инвестиции в биткойн.

Ралли биткойна за последний год заставляет банки с Уолл-Стрит задуматься о признании биткойна в качестве полноправного класса активов, отмечает CNBC. Стоимость биткойна в четверг находится выше $58 000. В минувшие выходные она впервые превысила $60 000.

Morgan Stanley США Galaxy Digital NYDIG

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