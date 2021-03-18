Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о достигнутой с оппозицией договоренности о проведении внеочередных парламентских выборов в стране, которые состоятся 20 июня.

"Сегодня состоялась моя встреча с руководителем (оппозиционной - ИФ) фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. На встрече мы зафиксировали, что лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации - это внеочередные парламентские выборы", - написал Пашинян на своей странице в фейсбуке.

По его словам, с учетом обсуждений с президентом Армении Арменом Саркисяном, правящей парламентской фракцией "Мой шаг", руководителем оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмоном Марукяном, внеочередные выборы в стране пройдут 20 июня.

На своей странице в фейсбуке Марукян сообщил, что провел телефонный разговор с Пашиняном, отметив, что для его партии "Светлая Армения" проведение выборов 20 июня приемлемо.

Позднее в четверг Царукян заявил, что формирование нового правительства в Армении позволит вывести страну из тяжелой ситуации.

"Для того чтобы вывести страну из сложившейся тяжелейшей ситуации, необходимо сформировать новую власть и новое правительство. Единственный легитимный путь для этого - внеочередные парламентские выборы", - написал Царукян в своем фейсбуке.

По его словам, народ своими голосами должен решить, кому доверит следующую власть. "20 июня в Армении пройдут внеочередные парламентские выборы. Мира нашему народу, храни нас Господь", - написал Царукян.