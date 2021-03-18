Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:44Заразились
на 18.03В России 4 428 239+9 803В мире 121 197 710+500 675

Партия Тер-Петросяна выступила против внеочередных выборов в Армении

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) не приветствует решение о проведении внеочередных парламентских выборов на основе действующего Избирательного кодекса.

В заявлении партии отмечается, что действующий кодекс содержит "многочисленные риски, угрожающие справедливости, в том числе, использование административного ресурса, раздача взяток".

"Категорически отвергаем решение о проведении выборов на основе данного Избирательного кодекса. Без его изменения проведение выборов будет служить конъюнктурным интересам партий и станет причиной новых политических кризисов", - отмечается в заявлении партии.

В миреПашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июняЧитать подробнее

АНК надеется, что парламенту удастся до выборов принять новый Избирательный кодекс, который обеспечит проведение справедливых выборов.

По итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном премьер страны Никол Пашинян 18 марта написал в фейсбуке, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.

Армения Левон Тер-Петросян

Новости по теме

Новости

Медсестра в Грузии впала в кому после прививки вакциной AstraZeneca

В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V"

В Мексике задержана партия поддельной вакцины "Спутник V"

Пашинян объявил о внеочередных парламентских выборах в Армении 20 июня

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете

Тихановская объявила общенациональное голосование в интернете
Пандемия коронавируса

В Киеве с 20 марта введут "суровый" карантин

В Киеве с 20 марта введут "суровый" карантин
Пандемия коронавируса

Ученые в США выяснили, почему новые штаммы коронавируса более заразны

Пандемия коронавируса

Число заразившихся COVID в мире превысило 121 млн, число жертв - 2,68 млн

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Киргизия договорилась с РФ о поставке 500 тыс. доз "Спутника V"

Что случилось этой ночью: четверг, 18 марта

Южная Корея и США сочли вопрос КНДР приоритетным для их альянса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');