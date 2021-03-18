Партия Тер-Петросяна выступила против внеочередных выборов в Армении

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Возглавляемая первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) не приветствует решение о проведении внеочередных парламентских выборов на основе действующего Избирательного кодекса.

В заявлении партии отмечается, что действующий кодекс содержит "многочисленные риски, угрожающие справедливости, в том числе, использование административного ресурса, раздача взяток".

"Категорически отвергаем решение о проведении выборов на основе данного Избирательного кодекса. Без его изменения проведение выборов будет служить конъюнктурным интересам партий и станет причиной новых политических кризисов", - отмечается в заявлении партии.

АНК надеется, что парламенту удастся до выборов принять новый Избирательный кодекс, который обеспечит проведение справедливых выборов.

По итогам встречи с руководителем оппозиционной фракции "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном премьер страны Никол Пашинян 18 марта написал в фейсбуке, что внеочередные выборы в Армении пройдут 20 июня.

Для роспуска парламента премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент дважды не сможет выбрать нового премьера, он автоматически будет распущен, после пройдут новые выборы.