США изучают возможность введения санкций против Nord Stream 2 AG

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена изучает возможность введения санкций против компании-оператора проекта газопровода "Северный поток 2" - Nord Stream 2 AG, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По сообщению агентства, американская администрация "рассматривает варианты дополнительных санкций", которые позволят заблокировать строительство газопровода "Северный поток 2". Одной из опций является введение санкций против Nord Stream 2 AG.

"Санкции могут быть введены при публикации промежуточного доклада (по теме ограничительных мер против "Северного потока 2" - ИФ). Под санкциями могут оказаться и страховая компания, которая работала с судами, задействованными в прокладке газопровода в Балтийском море, а также - другие компании, предоставлявшие суда и материалы, необходимые для реализации проекта", - говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что конгрессмены обеих партий требуют от администрации США более решительных мер, направленных на остановку этого проекта.

Минфин США не ответил журналистам Bloomberg на запрос о комментарии по этой теме, а в Белом доме журналистам указали на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

Госдепартамент США в четверг заявил, что компании, участвующие в реализации проекта "Северный поток 2", должны прекратить свое участие в нем, если не хотят подпасть под санкции. Глава ведомства призывает эти компании "незамедлительно прекратить работу" по реализации данного проекта.