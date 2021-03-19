Набиуллина назвала последствия введения санкций на госдолг России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Системных рисков финансовой стабильности при возможном введении санкций на российский государственный долг не возникнет, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Она сказала это на пресс-конференции 19 марта, после заседания по ключевой ставке..

"Что касается темы санкций США на государственный долг: это тема постоянно обсуждается, мы ее многократно обсуждали. Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень государственного долга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. И то, что проводится бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне, - это не создает каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", - сказала она.

Из ее слов следует, что ЦБ готов предоставлять банкам ликвидность независимо от того, на что кредитные организации ее направят, в том числе и на покупку ОФЗ, в случае введения санкций со стороны США на российский госдолг.

Как сказал ранее на этой неделе министр финансов Антон Силуанов, Минфин России в случае введения дополнительных санкций на российский госдолг будет полагаться на внутренних инвесторов для покрытия потребностей в финансировании дефицита бюджета, а Банк России может поддержать ликвидностью российские банки для работы на рынке ОФЗ.

"Что касается предоставления нашей ликвидности: мы готовы, у нас есть все инструменты предоставления ликвидности банковскому сектору вне зависимости от того, куда банковский сектор будет направлять эту ликвидность", - заявила Набиуллина в пятницу.

"В условиях пандемии происходили структурные изменения ликвидности и, в том числе, связанные с операциями бюджета. Мы видели эти перепады, поэтому мы видели, как были востребованы и наши механизмы предоставления долгосрочной ликвидности. Но по мере того, как, например, бюджет начинал финансировать собственные расходы после того периода, когда он опережающим образом занимал с рынка, это вело к тому, что банки предъявляли больший спрос на линии ликвидности Центрального банка, потому после того, как расходы бюджета возобновлялись, эти деньги нам возвращались", - сказала она.

"И поэтому мы считаем необходимым вот эти инструменты сохранить, их достаточно, здесь никаких специальных договоренностей не надо. Мы никоим образом не предполагаем целевое предоставление ликвидности. Это общая ликвидность. Поэтому продолжим предлагать и инструменты месячного и годового репо. Но хочу сказать, что в целом ликвидности на рынке хватает. У нас сейчас сектор в профиците. И профицит ликвидности составляет где-то примерно 1 трлн 800 млрд рублей", - добавила Набиуллина.

Она также спрогнозировала, что российская экономика вернется на докризисный уровень до конца 2021 года.

ЦБ в этот раз не стал публиковать в заявлении свои прогнозы во динамике ВВП на 2021-2023 годы. Опорное заседание совета директоров, по итогам которого публикуется уточненный среднесрочный прогноз, будет следующим 23 апреля.

Согласно действующему прогнозу, ЦБ ожидает роста ВВП России в 2021 году в интервале 3,0-4,0%, в 2022 году – в интервале 2,5-3,5%, в 2023 году – в интервале 2,0-3,0%.