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В Болгарии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Несколько человек задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России в Болгарии, сообщает BNT.

По данным источников телеканала, агенты государственного агентства национальной безопасности провели секретную операцию по их задержанию. По нескольким адресам в южных районах Софии и в окрестностях Перника прошли обыски. Информации о числе задержанных нет.

Прокуратура и МВД не подтверждают, но не опровергают информацию о задержаниях, отмечает BNT.

Тем временем источники издания "24 часа" сообщили, что среди задержанных нет россиян. По их данным, некоторые из задержанных являются действующими государственными служащими, имеющими доступ к секретной информации.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

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