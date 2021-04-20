Россия в ответ на действия Софии выслала двух болгарских дипломатов

Архивное фото Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Два болгарских дипломата объявлены в РФ персона нон грата, они должны покинуть страну в течение 72 часов, сообщили в российском МИД.

В заявлении внешнеполитического ведомства говорится, что 20 апреля послу Болгарии Крыстин был приглашен в МИД, где ему была вручена нота об объявлении персона нон грата первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Христозова.

Этим дипломатам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов.

"Данная мера является ответом на принятое в марте сего года болгарской стороной ничем не мотивированное решение объявить персона нон грата двоих сотрудников посольства России в Софии", - подчеркнули на Смоленской площади.

22 марта послу России в Болгарии Элеоноре Митрофановой была передана нота с требованием отзыва двух российских дипломатов в связи со шпионским скандалом. За несколько дней до высылки прокуратура Болгарии сообщила, что несколько сотрудников военной разведки страны, задержанных в рамках спецоперации в Софии, арестованы по подозрению в шпионаже в пользу России.

Российская сторона сочла необоснованным решение о высылке и заявила, что оставляет за собой право на ответные меры.