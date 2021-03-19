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Суд в Армении оставил в силе арест имущества экс-президента Саргсяна

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Суд общей юрисдикции Еревана отказался снять арест с имущества бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

"Суд принял решение отклонить ходатайство (защиты - ИФ) об отмене ареста на имущество Сержа Саргсяна. Решение может быть обжаловано в Апелляционном уголовном суде", - сказал судья Ваге Мисакян на заседании суда в пятницу.

Защита Саргсяна ранее ходатайствовала о снятии ареста с имущества Саргсяна общей стоимостью 489 млн. 160 тыс. 310 драмов (свыше $1 млн).

4 декабря 2019 года Следственный комитет Армении сообщил о том, что Саргсяну предъявлено обвинение.

Источник сообщал, что Саргсян, будучи президентом Армении, организовал в 2013 году хищение суммы в размере 489 млн 160 тыс. 310 драмов путем растраты государственных средств группой чиновников.

Экс-президенту Армении предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 38-179 ("Соучастие в присвоении или растрате в особо крупных размерах") Уголовного кодекса Армении. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Армения Серж Саргсян

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