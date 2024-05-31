Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уголовный суд первой инстанции Еревана оправдал бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в растрате государственных средств. Судья зачитал это решение и отменил подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Специальная следственная служба Армении в декабре 2019 года предъявила Саргсяну обвинение.

Ведомство заявляло, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян (скончался в период проведения следствия - ИФ) в период с 25 января по 7 февраля 2013 года растратил 489 160 000 драмов (чуть более $1 млн), выделенных для субсидирования поставки дизтоплива фермерам.

По версии следствия, организатором растраты финансовых средств был Саргсян, это было сделано по побуждению главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна и при содействии бывшего замминистра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника одного из управлений министерства Геворка Арутюняна.

Саргсян свою вину не признавал.

Суд также оправдал остальных фигурантов уголовного дела.