Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Суд оправдал экс-президента Армении Саргсяна по делу о растрате

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Уголовный суд первой инстанции Еревана оправдал бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, обвиняемого в растрате государственных средств. Судья зачитал это решение и отменил подсудимому меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Специальная следственная служба Армении в декабре 2019 года предъявила Саргсяну обвинение.

Ведомство заявляло, что бывший министр сельского хозяйства страны Серго Карапетян (скончался в период проведения следствия - ИФ) в период с 25 января по 7 февраля 2013 года растратил 489 160 000 драмов (чуть более $1 млн), выделенных для субсидирования поставки дизтоплива фермерам.

По версии следствия, организатором растраты финансовых средств был Саргсян, это было сделано по побуждению главы компании "Флеш" Барсега Бегларяна и при содействии бывшего замминистра сельского хозяйства Самвела Галстяна и начальника одного из управлений министерства Геворка Арутюняна.

Саргсян свою вину не признавал.

Суд также оправдал остальных фигурантов уголовного дела.

Ереван Армения Серж Саргсян Серго Карапетян Самвел Галстян Геворк Арутюнян Минсельхоз
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Правящая партия Армении предложила ввести налог на имущество церкви

Российский Первый канал возобновил вещание в Армении

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за сотрудничества с КНДР

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Макрон хочет создать коалицию по подготовке военных на Украине

Исландия предоставит Киеву помощь на $30 млн в рамках соглашения по безопасности

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Германия разрешила Украине применять оружие Запада для ударов по целям в РФ

Швеция в 2024-26 гг. предоставит Украине военную помощь на сумму 6,5 млрд евро

Песков считает суд над Трампом попыткой устранения политических соперников

Израиль заявил о готовности закрыть генконсульство Испании в Иерусалиме

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО

Медведев заявил о возможном просчете Запада, полагающего что РФ не применит ТЯО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });