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Лукашенко назвал двух возможных кандидатов в президенты Белоруссии

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что уже присматривается к кандидатам в будущие президенты республики.

"Вот у меня два человека моих здесь, они могут участвовать в президентских выборах. При том будут крепкими кандидатами. Один генерал (помощник президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев - ИФ), второй губернатор (председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник - ИФ). Молодые, новое поколение, толковые. Знающие цену этой стране", - сказал Лукашенко, фрагмент выступления которого опубликовал в пятницу близкий к его пресс-службе телеграм-канал "Пул первого".

И таких, добавил Лукашенко, "уже, я так начинаю уже присматриваться, оказывается есть у нас люди достойные, знающие страну". "Они и будут конкурировать", - заявил он.

По его словам, транзит власти в Белоруссии может быть один - выборы. "Народ избрал, все. Мои дети после меня не будут президентами", - отметил он.

В Белоруссии уже более 7 месяцев продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем на них объявлен Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными.

Ряд лидеров оппозиции были арестованы, других вынудили покинуть страну. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

ЕС и США не признают Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Белоруссия Александр Лукашенко Юрий Караев Владимир Караник

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