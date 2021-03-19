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Лукашенко обсуждал реформу Конституции с Путиным только "в общих чертах"

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко не обсуждал реформу белорусской Конституции на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, заявил белорусский лидер на встрече с работниками ОАО "Молочный мир" в Гродно. Его цитирует "БелТА".

"В последнее время, когда пошла конституционная реформа, комиссия работает, все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас - собственного народа. Какое отношение имеет Россия к конституционной реформе в Беларуси? Никогда эта тема не затрагивалась, кроме как в общих чертах", - заверил он.

Он добавил, что Путин просто интересовался его планами, мыслями на этот счет.

"Естественно, ни о каком транзите власти, как это в России говорят... Транзит власти один: выборы, народ избрал. Все. Никаких детей, родственников. Я просто клянусь, этого никогда не будет. Мои дети после меня не будут президентами, я уже об этом говорил. Старший сын вообще ушел с госслужбы (Виктор Лукашенко избран президентом НОК, а до этого, будучи первым вице-президентом НОК, также занимал пост помощника президента Белоруссии по национальной безопасности. - БелТА)", - заявил Лукашенко.

Говоря о сотрудничестве с Россией, он отметил, что Минск всегда был готов выстраивать отношения в братском ключе. Речь в первую очередь о возможности продавать и покупать ту или иную продукцию на едином рынке без каких-то искусственных барьеров и ограничений, что порой имело место.

"Если братья, и хотите, чтобы мы были с вами, - добром подтягивайте нас, - сказал Лукашенко. - Вот у нас был такой с ним разговор. И тогда белорусы никогда не будут смотреть ни влево, ни вправо. Но когда вы нас начинаете искусственно где-то наклонять, извините, мы вынуждены отвечать".

В России Конституция была изменена летом 2020 года по итогам всенародного голосования. Изменить Основной закон в январе 2020 года предложил президент Владимир Путин, когда оглашал послание Федеральному собранию.

Перед президентскими выборами 9 августа Лукашенко заявил, что готов поделиться властными полномочиями, но будет делать это не под давлением улиц, а через конституционную реформу. Он подтвердил это после выборов. Инициативу поддержали в Москве как путь к урегулированию политического кризиса, начавшегося после выборов. В частности, 14 сентября на саммите в Сочи Владимир Путин назвал начатую в Белоруссии работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.

На Всебелорусском народном собрании в феврале Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет готов в течение года, а в начале 2022 года его вынесут на референдум. 15 марта он создал конституционную комиссию, которая займется подготовкой поправок.

Белорусская оппозиция представила свою концепцию новой Конституции, которая предусматривает смену системы управления с президентской республики на парламентскую.

Александр Лукашенко Белоруссия Конституция Владимир Путин

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