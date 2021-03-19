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В Ирландии рекомендовали возобновить вакцинацию против COVID-19 препаратом AstraZeneca

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Национальный консультативный комитет по иммунизации Ирландии (NIAC) рекомендовал возобновить применение вакцины против коронавируса COVID-19 компании AstraZeneca для людей старше 18 лет.

"Комитет... рекомендует возобновить применение вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca", - говорится в заявлении NIAC, распространенном в пятницу.

Однако, по решению NIAC, одним из условий применения препарата должно стать информирование медицинских работников и пациентов об "очень редких, сложных случаях (заболеваний - ИФ), связанных со свертываемостью крови" у некоторых людей, привившихся в последнее время.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения вновь призвала страны использовать вакцину производства компании AstraZeneca от коронавируса, отметив, что на основе имеющихся данных не выявила риски возникновения тромбов.

По мнению специалистов консультативного комитета ВОЗ по безопасности вакцин, у вакцины AstraZeneca "имеется огромный потенциал для предотвращения распространения инфекции и снижения смертности во всем мире".

Ранее ряд стран приостановил применения вакцины AstraZeneca на фоне сообщений о случаях возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакциной от COVID-19 привиты 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

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