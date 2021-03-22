Bloomberg узнал о планах ЕС блокировать поставки Великобритании вакцин AstraZeneca

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Евросоюз пересмотрит и, вероятно, отменит разрешение на экспорт в Великобританию вакцины от коронавируса, выданное компании AstraZeneca, сообщает агентство Bloomberg.

Как заявил агентству высокопоставленный европейский чиновник, у ЕС есть свои собственные контракты с компанией, которые в настоящее время не соблюдаются, и любые вакцины и ингредиенты, произведенные на европейских заводах, пока будут зарезервированы для местных поставок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о возможности введения запрета на экспорт из Евросоюза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca.

В свою очередь, комиссар ЕС Мейрид МакГиннесс в эфире телеканала "Би-би-си" не исключила запрет на поставки вакцины AstraZeneca в Великобританию, заявив, что рассматриваются все варианты.

"Лидеры встретятся на этой неделе, и они оценят текущую ситуацию с внедрением вакцин и, возможно, примут решения", - заявила она, отметив, что "рассматриваются все варианты, но решения нет".

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил, что любая попытка ЕС заблокировать экспорт вакцины в Великобританию будет "контрпродуктивной" и нанесет ущерб репутации блока во всем мире.

"Если контракты и обязательства нарушаются, это очень вредно для торгового блока, который гордится верховенством закона", - заявил Уоллес в интервью Sky News.