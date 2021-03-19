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В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно

В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Италия может оказаться в ситуации, когда будет принимать решение по вопросу о допуске российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" самостоятельно - без Евросоюза, заявил в пятницу итальянский премьер Марио Драги.

"Всегда нужно первым делом стремиться к европейскому единству. Когда это получается - отлично. А когда нет - нужно действовать иначе", - сказал он на пресс-конференции.

"Думаю, что в данном случае (со "Спутником V" - ИФ) необходимо также действовать именно по этому принципу", - добавил Драги, отвечая на вопрос про российскую вакцину.

Ранее в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить "Спутник V" самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение о закупках на уровне Евросоюза и при условии, что вакцина будет допущена на рынок ЕС.

"Я считаю, что мы должны использовать в ЕС любую вакцину, которая допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA)", - сказала Меркель журналистам Берлине в пятницу, отвечая на вопрос про российскую вакцину.

По ее словам, если централизованных закупок ЕС российской вакцины не будет, "а признаков, что это произойдет, нет, то мы должны будем пойти по собственному пути, в одиночку", - сказала Меркель.

Она добавила, что в случае одобрения вакцины "это возможно".

Ранее в пятницу о такой возможности заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

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