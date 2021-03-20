Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:39Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

Молдавия заявила, что ведет переговоры с РФ о поставке "Спутника V"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду в ходе онлайн-дискуссии с представителями молдавской диаспоры в Германии в субботу заявила, что ведет переговоры с посольством РФ в Кишиневе относительно поставки вакцины "Спутник V".

"Мы считаем, что возможность выбора из нескольких типов вакцин - это хорошо. Обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле. Обсуждение ведется со всеми партнерами, включая посольство РФ. С нашей стороны нет никаких препятствий", - подчеркнула Санду в ходе дискуссии, которая транслировалась на странице молдавского президента в соцсетях.

"Речь идет о человеческих жизнях. Чем скорее мы начнем вакцинацию, тем больше жизней спасем", - добавила она.

Кроме того, Санду отметила, что Молдавии "удалось получить помощь через платформу COVAX и пожертвование из Румынии".

"Мы уже получили 55 тыс. доз вакцины, к концу текущего месяца у нас будет почти 100 тыс. доз вакцины. Я очень надеюсь, что процесс вакцинации ускорится", - сказала Санду.

Процесс вакцинации в Молдавии начался 2 марта.

Хроника 09 января 2020 года – 20 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Майя Санду Спутник V Коронавирус COVAX Кишинев Молдавия COVID-19

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Эстонии прошли акции противников антикоронавирусных ограничений

Пандемия коронавируса

В Лондоне прошли акции против локдауна

В Лондоне прошли акции против локдауна

В немецком Касселе произошли столкновения противников ограничений с полицией

В немецком Касселе произошли столкновения противников ограничений с полицией

Запуск нового прототипа корабля Starship запланировали не ранее 24 марта

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио

Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Токио
Пандемия коронавируса

Ученые объяснили появление тромбов после прививки AstraZeneca аутоиммунной реакцией

Ученые объяснили появление тромбов после прививки AstraZeneca аутоиммунной реакцией

Козак предложил письменно закрепить договоренности о прекращении огня в Донбассе

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Суд на Украине наложил арест на имущество "Мотор Сич"

В Черное море направился еще один корабль ВМС США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');