Молдавия заявила, что ведет переговоры с РФ о поставке "Спутника V"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду в ходе онлайн-дискуссии с представителями молдавской диаспоры в Германии в субботу заявила, что ведет переговоры с посольством РФ в Кишиневе относительно поставки вакцины "Спутник V".

"Мы считаем, что возможность выбора из нескольких типов вакцин - это хорошо. Обсуждается вопрос о поставках вакцины в апреле. Обсуждение ведется со всеми партнерами, включая посольство РФ. С нашей стороны нет никаких препятствий", - подчеркнула Санду в ходе дискуссии, которая транслировалась на странице молдавского президента в соцсетях.

"Речь идет о человеческих жизнях. Чем скорее мы начнем вакцинацию, тем больше жизней спасем", - добавила она.

Кроме того, Санду отметила, что Молдавии "удалось получить помощь через платформу COVAX и пожертвование из Румынии".

"Мы уже получили 55 тыс. доз вакцины, к концу текущего месяца у нас будет почти 100 тыс. доз вакцины. Я очень надеюсь, что процесс вакцинации ускорится", - сказала Санду.

Процесс вакцинации в Молдавии начался 2 марта.