Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

СМИ узнали о планах США расширить доступ Индии к своим технологиям

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Администрация США предоставит Индии доступ к более эффективным технологиям и возможностям, чтобы помочь ей в "обеспечении верховенства закона" в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщило в субботу издание Hindustan Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что об этом стало известно на фоне визита шефа Пентагона Ллойда Остина в Индию и его встреч с премьером страны Нарендрой Моди, его советником по нацбезопаности Аджитом Довалом и министром обороны Раджнатхом Сингхом.

"В интересах США, чтобы в Азии наличествовал благоприятный баланс сил - в свете более напористого в военном отношении Китая. Вашингтону нужно взяться за руки со странами вроде Индии, чью территориальную принадлежность оспаривает Пекин", - цитирует издание слова неназванного экс-секретаря Индии по иностранным делам (ведущая административная должность при МИД страны).

При этом, по данным Hindustan Times, встреча Ллойда и Довала прошла в очень положительном ключе.

Газета отмечает, что в фокусе консультаций США и Индии - получение Нью-Дели 30 вооруженных беспилотников типа Predator и шести патрульных противолодочных самолетов P8I.

Между тем, министр обороны Индии назвал "продуктивными" состоявшиеся в субботу переговоры с шефом Пентагона и заявил о намерении Дели продолжать укрепление оборонных связей с Вашингтоном.

Как он отметил, "мы также провели обзор многих двусторонних и многосторонних учений и согласились на усиление сотрудничества между индийскими военными, Индо-Тихоокеанским командованием ВС США, Центральным командованием ВС США и Африканским командованием".

Сингх призвал США, пользуясь более свободными индийскими законами, вкладываться в оборонный сектор Индии.

В свою очередь Остин назвал Индию "центральным столпом Индо-Тихоокеанского региона", а американо-индийские отношения - "твердыней" региона. Он добавил, что обе страны будут развивать сотрудничество в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue - Quad) и АСЕАН.

США Индия

Новости

Козак предложил новый порядок переговоров "нормандской четверки" по Донбассу

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Суд на Украине наложил арест на имущество "Мотор Сич"

В Черное море направился еще один корабль ВМС США

Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Аргентина получила еще 330 тысяч доз "Спутника V"

В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно

В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно

Парижане покидают столицу в преддверии "локдауна"

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

Меркель допустила закупку Германией "Спутника V" при его допуске на рынок ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');