Страны QUAD обсудят вопросы украинского кризиса и противостояния Китаю

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Главными вопросами на заседании глав внешнеполитических ведомств стран QUAD (Австралии, Индии, Японии и США) в Мельбурне станут изменение климата, COVID-19 и противостояние политике Китая в Индо-Тихоокеанском регионе, будет затронут и украинский кризис, заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

В начале состоявшейся двухсторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном она сказала, что в нынешних условиях, "когда есть больше, чем один авторитарный режим", назвав Китай и КНДР, это "представляет собой вызов, они будут частью наших сегодняшних дискуссий".

"Мы решительно поддерживаем лидерство США в решении этих задач", - цитируют Пейн австралийские СМИ.

Министр добавила: "Я уверена, что сегодня мы также поговорим об угрозах суверенитету и территориальной целостности Украины".

Блинкен накануне сказал журналистам, сопровождающим его в Канберру, что вопросы, связанные с Украиной и действиями России, продолжают оставаться в центре внимания американской администрации вне зависимости от того, где находятся ее сотрудники.

"Это остается главным в том, что мы делаем, и в том, что я продолжаю делать, даже когда мы направляемся в Австралию", - заявил он.

Госсекретарь отметил, что в ходе своих визитов "разговаривал по телефону с различными коллегами, уделяя особое внимание отношениям между Россией и Украиной".

"Как мы подсчитали, более 200 встреч с иностранными коллегами только за последние недели, (...) на которых мы работали над координацией со всеми нашими партнерами в вопросах противостояния российской агрессии, направленной против Украины", - сказал Блинкен.

Перед визитом в Австралию он заявил, что политика России "бросает вызов" безопасности не только Украины, но и всему миру, включая Австралию.

При этом госсекретарь подтвердил, что США сосредоточены на Индо-Тихоокеанском регионе. "Важно, чтобы мы присутствовали, чтобы мы были вовлечены, чтобы мы лидировали в этом регионе", - сказал он.

И Блинкен, и Пейн заявили, что одним из ключевых элементов дискуссии QUAD будет создание региональной среды, свободной от "принуждения" со стороны Китая.