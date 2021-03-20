Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:41Заразились
на 20.03В России 4 447 570+9 632В мире 122 315 656+526 273

Грузинская оппозиция анонсировала непрерывные протесты

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Оппозиционные партии, не признающие результаты состоявшихся парламентских выборов в октябре 2020 года, призвали своих сторонников по всей Грузии к мобилизации и продолжению протестов с требованием назначения новых выборов и освобождения политзаключенных.

В миреВласти и оппозиция Грузии не договорились о выходе из политического кризисаЧитать подробнее

Масштабная акция оппозиционных сил состоится в Тбилиси 15 мая, заявил в субботу на брифинге перед зданием парламента один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Заал Удумашвили.

"До этой масштабной акции оппозиции мы будем проводить акции протеста. Это будет жесткий, беспрерывный протест, который приведет нас к победе", - сказал он.

По словам Удумашвили, переговоры с властями о выходе из политического кризиса не привели к результатам, поэтому "с сегодняшнего дня оппозиция переходит на чрезвычайный режим". "Это означает, что мы направимся во все города и села, встретимся с каждой семьей с целью убедить население - борьба против режима имеет смысл", - сказал он.

Ранее лидеры оппозиции планировали провести масштабную акцию своих сторонников 20 марта в Тбилиси.

Грузия

Новости по теме

Новости

Козак предложил новый порядок переговоров "нормандской четверки" по Донбассу

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Турция вышла из европейской конвенции по защите женщин

Суд на Украине наложил арест на имущество "Мотор Сич"

В Черное море направился еще один корабль ВМС США

Что случилось этой ночью: суббота, 20 марта

Аргентина получила еще 330 тысяч доз "Спутника V"

В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно

В Италии не исключили принятия решения о применении "Спутник V" самостоятельно

Парижане покидают столицу в преддверии "локдауна"

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

Финляндию четвертый год подряд признали самой счастливой страной мира

Меркель допустила закупку Германией "Спутника V" при его допуске на рынок ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');