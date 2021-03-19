Власти и оппозиция Грузии не договорились о выходе из политического кризиса

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Диалог по разрешению политического кризиса в Грузии, продолжавшийся более недели в Тбилиси при посредничестве личного представителя президента Европейского совета между представителями грузинских властей и лидерами оппозиционных партий, в ночь на пятницу завершился безрезультатно.

"Разрешение политического кризиса в Грузии зависит от грузинских политических лидеров. Это важно для демократической консолидации Грузии. Я надеюсь, что политические партии задумаются над сложившейся ситуацией", - заявил на брифинге представитель президента Европейского совета Кристиан Даниэльсон.

Как заявил после почти девяти часов переговоров один из лидеров оппозиционной партии "Единое национальное движение" Акакий Минашвили, диалог был сорван по вине лидеров правящей партии "Грузинская мечта".

"Оппозиция была готова принять компромиссные решения, но представители правящей партии сорвали переговоры, отказавшись рассматривать наши главные требования по назначению новых парламентских выборов и освобождению политзаключенных", - сказал Минашвили журналистам.

По его словам, власти за срыв диалога получат широкий протест со стороны оппозиции.

Участник диалога, один из лидеров оппозиционной партии "Лело" Бадри Джапаридзе заявил, что оппозиционные партии в ближайшее время определятся с дальнейшими действиями.

"Я могу с большим убеждением заявить, что деструктивную роль в переговорах сыграла правящая партия", - сказал Джапаридзе.

В свою очередь еще один участник переговоров, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил журналистам, что цель оппозиции была любыми способами сорвать достижение соглашения.

"Предложения оппозиции были ультимативны, направленные на попрание закона. Стало очевидным, что оппозиция желает сорвать переговоры. Большинство оппозиционных партий управляются из Киева бывшим президентом Михаилом Саакашвили, и они получили директивы не идти ни на какие соглашения", - сказал Кобахидзе.

При этом он не исключил возможность дальнейших переговоров с оппозицией, подчеркнув, что власти не допустят нарушения законов со стороны оппозиции.

В Грузии уже несколько месяцев продолжается политический кризис, вызванный отказом оппозиционных партий признать результаты состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборов. Оппозиционеры отказываются брать депутатские мандаты и требуют назначения новых выборов. Представители властей категорически против проведения досрочных парламентских выборов, поскольку не видят для них оснований.

Ранее лидеры оппозиции сообщили, что 20 марта в центре Тбилиси состоится массовый митинг с требованием освобождения политзаключенных и назначения новых парламентских выборов.