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В Эстонии прошли акции противников антикоронавирусных ограничений

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии в ряде городов прошли акции противников антикороновирусных мер.

Самые крупные демонстрации прошли в городах Таллин и Тарту, где колонны автомобилей "антимасочников" нарушили движение на дорогах. В Таллине несколько сотен автомашин проехали через весь город, а на улице Лаагна (Laagna) устроили пробку, заблокировав две полосы из трех. Акции протеста прошли также в Вильянди, Пярну, Нарве, Пыльва, Раквере и Курессааре.

"Организаторы не сообщили полиции об акции и не передали маршрут движения, однако мы знали об акции из соцсетей и предупредили организаторов о возможных рисках", - сообщил СМИ руководитель криминального бюро Пыхьяской (Pohja) префектуры Урмет Тамбре (Urmet Tambre).

Несколько водителей были задержаны, в отношении одного из организаторов акции возбуждено дело.

Хроника 09 января 2020 года – 20 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Эстония Таллин Тарту

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