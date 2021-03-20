В Эстонии прошли акции противников антикоронавирусных ограничений

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - В Эстонии в ряде городов прошли акции противников антикороновирусных мер.

Самые крупные демонстрации прошли в городах Таллин и Тарту, где колонны автомобилей "антимасочников" нарушили движение на дорогах. В Таллине несколько сотен автомашин проехали через весь город, а на улице Лаагна (Laagna) устроили пробку, заблокировав две полосы из трех. Акции протеста прошли также в Вильянди, Пярну, Нарве, Пыльва, Раквере и Курессааре.

"Организаторы не сообщили полиции об акции и не передали маршрут движения, однако мы знали об акции из соцсетей и предупредили организаторов о возможных рисках", - сообщил СМИ руководитель криминального бюро Пыхьяской (Pohja) префектуры Урмет Тамбре (Urmet Tambre).

Несколько водителей были задержаны, в отношении одного из организаторов акции возбуждено дело.