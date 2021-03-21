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По факту событий во время акции у офиса президента Украины открыто уголовное дело

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - По факту действий митингующих около офиса президента Украины и нанесения ущерба зданию, открыто уголовное дело, правоохранителями задержан один из участников протеста, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Сегодня активисты устроили акцию протеста у Офиса президента Украины на улице Банковой, в связи с этим работники структурных подразделений столичной полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины усилили превентивные меры для обеспечения общественной безопасности и порядка… событие квалифицировано как хулиганство", - сказано в сообщении на сайте ведомства в субботу вечером.

Задержанным является гражданин 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство на ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в субботу вечером у ОП проходит акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненка и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

Украина Киев Антон Геращенко Сергей Стерненко

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