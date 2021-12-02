В Киеве завершилась акция протеста с участием нескольких тысяч человек

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Акции в центре Киева с призывами к действующей власти завершились без нарушений правопорядка, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции столицы.

"Мероприятия прошли без нарушений. Полицейские продолжают обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах Киева", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 декабря в центре Киева прошло несколько акций с призывами к действующей власти, на Майдане Независимости собралось несколько тысяч человек.

Как передавал корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на протяжении всего времени акция проходила мирно, столкновений участников с правоохранительными органами не было. Во время шествия протестующие скандировали "Зеленский - прочь", "Ермак - прочь". Придя с Майдана Независимости под здание Офиса президента, участники провели небольшой пикет и закидали стены здания монетами. После чего колонна прошла к Верховной Раде. Акция завершилась у стадиона "Динамо".

"Это мирная, законная акция. Мы понимаем риски и призываем всех быть ответственными", - говорилось в заявлении организаторов "Защити Украину - останови переворот".

В полиции отметили, что безопасность граждан обеспечивали работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, работники государственной службы по чрезвычайным ситуациям, военнослужащие национальной гвардии.

"Полицейские усиленно обеспечивали правопорядок в центральной части города во время запланированных акций", - отметили в пресс-службе ведомства.

В минувшую среду министр внутренних дел Денис Монастырский призывал граждан, которые планируют принять участие в массовых акциях 1 декабря, соблюдать правопорядок и руководствоваться чувством гражданской ответственности.